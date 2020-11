Floyd Mayweather Jr. (43) darf sich schon bald über weiteren Familienzuwachs freuen! Bereits seit einiger Zeit ist die Tochter des Profiboxers, Iyanna Mayweather, mit dem US-Rapper NBA YoungBoy liiert. Vor wenigen Tagen verkündete das Paar, dass es ein Baby erwartet – damit darf sich Floyd demnächst über den Titel Großvater freuen. Jetzt teilte die schwangere Yaya einen ersten Schnappschuss ihres Babybauches!

Am vergangenen Dienstag gewährte Yaya in ihrer Instagram-Story zum ersten Mal einen Blick auf ihr Schwangerschaftsbäuchlein. In einer engen Radlerhose und weitem Shirt posierte die inzwischen 20-Jährige vor dem Spiegel in ihrem Ankleidezimmer. Über das schnelle Wachstum ihrer Bauchmitte scheint die Beauty selbst überrascht zu sein. Sie betitelte die Aufnahme humorvoll mit den Worten "fat ass", zu Deutsch "Fettsack", und einem Lach-Emoji.

In der Vergangenheit hatte die werdende Mutter größtenteils mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt. So wurde die dunkelhaarige Schönheit erst Anfang April dieses Jahres nach einem Messerangriff auf eine Unbekannte von der Polizei festgenommen. Ihr drohte eine Strafe von umgerechnet über 9.000 Euro oder 99 Jahre hinter Gitter.

Instagram / moneyyaya Iyanna Mayweather im Dezember 2019

Getty Images Floyd Mayweather Jr., Profiboxer

Instagram / moneyyaya Yaya Mayweather, Tochter von Floyd Mayweather Jr.

