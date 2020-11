Große Trauer bei den Sturm der Liebe-Fans! Dietrich Adam (67) hatte in seiner Rolle als Friedrich Stahl vier Jahre für das beliebte TV-Format vor der Kamera gestanden. 2017 war er schließlich aus der Serie ausgestiegen – hatte allerdings auch im Anschluss einige Schauspieljobs ergattert. So hatte man ihn noch in diesem Jahr in "Kreuzfahrt ins Glück" oder "Bettys Diagnose" gesehen. Doch nun müssen Familie, Freunde und Fans unerwartet Abschied nehmen von dem Schauspieler. Dietrich ist gestorben.

Die traurigen Nachrichten machte Dietrichs Bruder am vergangenen Dienstagabend auf dessen Instagram-Kanal öffentlich. Demnach ist der TV-Star am Montag im Alter von 67 Jahren gestorben. Anscheinend haben einige Follower die Echtheit der News angezweifelt, denn sein Bruder betont in einem weiteren Post: "Die Nachricht von Dietrichs Tod ist kein Fake! Dietrich ist wirklich gestern gestorben. Ich, sein Bruder, habe das Bild und die Nachricht veröffentlicht, weil ihr es ja sowieso irgendwann erfahren hättet." Die Todesursache gibt er allerdings nicht bekannt.

Unter dem Netzbeitrag reihen sich die Trauerbekundungen aneinander: "Dein Schabernack wird mir, uns allen, sehr fehlen", schreibt Schauspieler Jan Hartmann (40). Dietrichs ehemalige Schauspielkollegin Mona Seefried (63) erinnert sich mit einem gemeinsamen Schnappschuss auf ihrem Account an ihn: "Ach Dietrich, ich weine! Wir hatten noch so viel vor. Warum, warum?"

Francesco Schauspieler Dietrich Adam

Dagmar Scherf Schauspieler Dietrich Adam

Dietrich Adam und Mona Seefried

