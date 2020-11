Noch ist nichts entschieden! Die Welt schaut rüber in die USA – denn da finden gerade die Präsidentschaftswahlen statt. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump (74) steht seinem Kontrahenten Joe Biden (77) gegenüber. Die Stimmen werden mittlerweile nach und nach ausgezählt, einen klaren Sieger gibt es noch nicht: Der siegreiche Kandidat bräuchte 270 Wahlleute für die Mehrheit, im Moment steht es 238:213 für Joe Biden, in einigen wichtigen sogenannten "Swing States" sind die Ergebnisse aber so knapp, dass noch abgewartet werden muss, bis wirklich alle Stimmen ausgezählt worden sind. Die Spannung ist nach wie vor ungebrochen – das spürt man auch bei den Stars!

Outfit des Tages, Kochaktionen oder intime Einblicke – davon sieht man auf vielen Instagram-Accounts gerade gar nichts. Stattdessen drehen sich fast alle Netzbeiträge der US-amerikanischen VIPs um die politische Situation im Land. Schon im Vorfeld riefen sie die Bevölkerung auf, auf den Wahlzetteln ein Kreuz für ihren Favoriten zu hinterlassen. Neben Trumps Vorgänger Barack Obama (59) animierten Megastars wie Justin Timberlake (39), Hailey Bieber (23), Demi Lovato (28) oder Cara Delevingne (28) ihre Community, ihrem Wahlrecht nachzukommen.

Um die Aufmerksamkeit auf die US-Wahlen zu lenken, wurden manche Promis sogar ziemlich kreativ. Ireland Baldwin (25) setzte dabei genau wie Schauspieler Jared Leto (48) auf nackte Haut. Das Model posierte oben ohne vor einem Pool und bedeckte ihre Brustwarzen lediglich mit zwei "Ich habe gewählt"-Stickern. "Voten ist cool, genauso wie nicht proportionale Brüste!", schrieb sie zu dem sexy Schnappschuss.

