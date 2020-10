Einigen Promis ist jedes Mittel Recht, um ihre Fans zum Wählen zu animieren! Anfang November steht in den USA die Präsidentschaftswahl an. Darauf machen aktuell auch zahlreiche Celebritys im Netz aufmerksam und zeigen dafür auch gerne Mal viel nackte Haut: Unter anderem postete Schauspieler Jared Leto (48) zu dem Anlass ein Foto, auf dem er völlig entblößt posiert. Nun legt Model Ireland Baldwin (24) mit einem freizügigen Schnappschuss nach!

Die Blondine lässt für eine Reihe Instagram-Fotos die Hüllen fallen: Zwar behält sie für die Fotos ihre beigefarbene Hose noch an, entledigt sich dafür aber ihres Oberteils und BHs. Ihre Nippel verdeckt die 25-Jährige dann allerdings doch ganz geschickt – und zwar hinter "Ich habe gewählt"-Aufklebern. Um ihr Anliegen noch einmal ganz deutlich zu machen, wirbt sie auch noch einmal in einem Kommentar zum Post für die Wahl: "Voten ist cool, genauso wie unproportionale Brüste!"

Ireland zeigt ihren Körper ab und zu aber auch gerne völlig unabhängig von politischen Ereignissen fast komplett textilfrei: Im vergangenen Jahr hatte sie nur in einem knappen Stringtanga auf einem Balkon in New York posiert – und ihren Instagram-Followern so beinahe komplett freie Sicht auf ihre Kehrseite gegeben!

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, Model

Anzeige

Getty Images Ireland Baldwin bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere, 2020

Anzeige

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de