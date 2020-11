Calvin Kleinen ist in der vergangenen Folge Temptation Island V.I.P schon ziemlich in die Vollen gegangen – dabei hat er doch eigentlich eine Freundin. Kein Wunder, dass bei Roxy daher alle Dämme brechen, als ihr die pikanten Szenen ihres Partners vorgespielt werden. Promiflash wollte wissen: Wie gehts Calvin damit? Hat der Influencer ein schlechtes Gewissen, dass er sich so hat angraben lassen und seine Liebste mit seinem Verhalten zum Weinen gebracht hat?

"Erst hatte ich ein schlechtes Gewissen", gibt Calvin auf Nachfrage von Promiflash zu. Nach der Ausstrahlung der Episode sei die Reue jedoch schnell verflogen, schließlich habe Roxy auch nicht unbedingt die Füße stillgehalten. Im Gegenteil: Die Beauty habe "schon zu Beginn den Anschein" gemacht, "ihr Herz zu verlieren". Zugegeben: Zwischen ihr und Verführer Jay knisterte es tatsächlich gewaltig. Der Sport-Fan witterte bei einer gemeinsamen Fitness-Session sogar seine Chance und drückte der Beauty einen Kuss auf die Wange.

Für Calvin stand dagegen Action mit Finnja und Nadine an: Das Trio verausgabte sich bei einem Schlammbad, bei dem die Ladys jegliche Hemmungen über Bord warfen. Doch Calvin blieb standhaft: "War schon nicht leicht, da wird mich jeder Mann verstehen können. Trotzdem hab ich's geschafft", beteuert der Muckimann. Haben sich die beiden Damen in dieser Situation nicht ein bisschen zu sehr gehen lassen? Immerhin waren sie obenrum nackt und haben miteinander rumgeknutscht. "Nein, das war nicht too much. Das war Verführung auf dem höchsten Niveau", betont Calvin.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen und Roxy, Promipaar

Anzeige

David Portnicki Roxy und Calvin Kleinen, 2020

Anzeige

TVNOW Jay und Roxy bei einem Date bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de