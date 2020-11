Roxy ist fassungslos! Zum ersten Mal bekommt sie zu sehen, wie sich ihr Partner Calvin bei Temptation Island V.I.P hinter ihrem Rücken verhält. Die Szenen, die ihr am Lagerfeuer vorgespielt werden, gefallen der Influencerin überhaupt nicht. Ihr Partner lässt sich von den Singlefrauen nicht nur heftig angraben, er wird sogar von den Frauen angefasst. Eine Grenze, über die das Paar vorab gesprochen hatte – und die Calvin eindeutig überschreitet.

"Es tut schon weh, dass er diesen Körperkontakt doch so weit zulässt. Weil ich dachte, das wird jetzt alles ein bisschen softer. Das tut gerade schon ordentlich weh", räumt die Reality-TV-Darstellerin ein, als sie die Bilder ihres Freundes sieht. "Er lässt viel zu. Das ist schon hart. Das tut gerade schon ordentlich weh", kommentiert sie die Aufnahmen weiter. Als Roxy mit ansehen muss, wie Calvin sogar im Schritt befummelt wird und sichtlich Spaß an dem Lapdance hat, den er geboten bekommt, brechen die Dämme. "Heilige Scheiße. Das ist abartig. Wow. Das ist außerhalb von jedem Maß, was ich jemals erwartet habe", gesteht sie unter Tränen.

"Ich habe mit ihm ausgemacht, dass dieser extreme Körperkontakt für mich absolut nicht machbar ist", beteuert die Nürnbergerin. Sie hätte nie angenommen, dass Calvin tatsächlich so viel zulasse. "Er hat sich null dran gehalten. Das ist wirklich demütigend", sagt Roxy und macht sich im Zuge dessen sogar bereits Gedanken über die Nachwirkungen seines Verhaltens: "Wenn mein Vater das sieht, der wird richtig enttäuscht sein, weil er ihn so gefeiert hat."

