Folgt Jennifer Frankhauser (28) ihrer Mama Iris Klein (53) bald ins Sommerhaus der Stars? Bisher schien die Influencerin von der Teilnahme an diversen TV-Formaten zumindest nicht abgeneigt zu sein – immerhin wurde sie 2018 zur Dschungelkönigin gekrönt und war in diesem Jahr bei Promi Big Brother zu sehen. Doch damit ist jetzt offenbar Schluss: Die Pfälzerin hat verraten, dass sie nicht mehr bei Reality-Shows mitmachen möchte – obwohl sie und ihr Partner Steffen für die Promi-WG in Bocholt sogar angefragt wurden!

In einem Q&A auf Instagram beantwortet die Tattoo-Liebhaberin die Fragen ihrer Fans. Einer möchte von ihr wissen, ob sie mit ihrem Freund ins Sommerhaus ziehen möchte. Darauf antwortet die 28-Jährige mit klaren Worten: "Das haben wir abgelehnt. Wir sehen uns nicht in solchen Formaten." Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (34) geht sogar noch einen Schritt weiter: "Ich muss auch nicht mehr unbedingt im TV zu sehen sein, weil ich mich damit kaum noch identifizieren kann." Liegt dieser schnelle Sinneswandel womöglich an ihrem Liebes-Comeback mit Steffen? Die beiden renovieren gerade ihre gemeinsame Wohnung und reden davon, dass sie Kinder bekommen möchten.

Oder hat sich die Hunde-Mama schon bei "Promi Big Brother" nicht mehr wohl gefühlt? Sie hatte das Format freiwillig verlassen, da ihr der große Druck zu schaffen gemacht hatte. Sie klagte ihrer Mitstreiterin Elene Lucia Ameur (26) ihr Leid – allerdings ohne Mikros, was in dem Format ein klarer Regelverstoß war. Dieser führte dazu, dass sie beiden auf der Exit-Liste landeten. Weil sie sich deswegen schuldig fühlte, ging Jenny dann von sich aus.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen im Oktober 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen, Oktober 2020

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

