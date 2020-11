Traurige Nachrichten aus Hollywood: Geoffrey Palmer ist verstorben! Der britische Schauspieler wirkte seit den 70er Jahren in zahlreichen Serien und Filmen mit. Er war unter anderem in "As Time Goes By", "Ein Fisch namens Wanda" und "Ihre Majestät Mrs. Brown" zu sehen. Außerdem trat Geoffrey 1997 an der Seite von Pierce Brosnan (67) in "James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie" auf. Ab 2009 wurde es jedoch recht still um den Londonder.

Die britische Zeitung The Sun bestätigte nun den Tod des "Fawlty Towers"-Stars. Er sei friedlich in seinem Haus entschlafen, heißt es. Einzelheiten zu seinem Ableben sind derzeit noch nicht bekannt. Geoffrey hinterlässt seine Frau Sally Green und die zwei gemeinsamen Kinder Harriet und Charles. Der leidenschaftliche Schauspieler, der auch in unzähligen Theaterstücken mitwirkte, wurde 93 Jahre alt.

Die Nachricht von seinem Tod hat auch Social Media bereits erreicht. Auf Twitter zeigten zahlreiche Fans ihre Anteilnahme. "R.I.P. Geoffrey Palmer. Danke für deine Unterhaltung" oder "Wir werden ihn für immer als Dr. Price in 'Fawlty Towers' in Erinnerung behalten", lauten viele der trauernden Statements für den Briten.

Anzeige

Getty Images Geoffrey Palmer, 2009

Anzeige

Getty Images Sally Green und Geoffrey Palmer

Anzeige

Getty Images Schauspieler Geoffrey Palmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de