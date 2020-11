Diese Energie kam bei der Jury von Das Supertalent nicht gut an! Nach einer ergreifenden Performance des gehörlosen Kandidaten Rafael-Evitan konnte der darauffolgende Esoterik-Auftritt von Ilona Schulz-Baumgart nicht überzeugen: Sie könne Menschen mit genau den Emotionen auffüllen, die diese gerade benötigen. Doch weder die Jury – bestehend aus Dieter Bohlen (66), Evelyn Burdecki (32), Bruce Darnell (63) und Chris Tall (29) – noch die Zuschauer konnte die 57-Jährige damit überzeugen. Was die meisten im Saal aber nicht wussten: Ilona stand nicht das erste Mal vor einer Fernsehkamera!

"Ich war in meinem früheren Leben eine RTL-Moderatorin der allerersten Stunde in Luxemburg", erklärte sie vor ihrem Auftritt am vergangenen Samstag. Doch nun widme sie sich seit zehn Jahren der Energiearbeit als Mental-Couch. Nach langen Erklärungen über ihre "Gabe der Seelenkommunikation" sollte Evelyn als Testperson herhalten. Während sie Fingerübungen absolvierte, wollte ihr die Ex-Moderatorin Energie herüberschicken. Die Blondine bemerkte davon leider nichts und das Publikum hatte genug: Laute Buhrufe ertönten und kurz darauf auch die roten Buzzer der Jury. Chris und Bruce erklärten der Hypnose-Expertin, dass das heute hier nicht funktioniere. Und Oberhaupt Dieter schickt sie dann endgültig hinter die Bühne: "Wir finden das alle verstrahlt." Davon ist die Kandidatin ganz und gar nicht überrascht: Es müsse mit den Strahlen der Kameras zu tun haben, deswegen habe es nicht funktioniert, erklärte sie.

Auch ihr Ehemann könnte den Fernsehzuschauern und Musikkennern noch in Erinnerung geblieben sein. Klaus Baumgart (66) nahm 2013 am Dschungelcamp teil. Damals fiel der Sänger von "Klaus & Klaus" vor allem durch seinen Striptease vor seinen Mitcampern auf. Und so wie seine Frau konnte auch Klaus die Zuschauer nicht überzeugen. In Folge zwei musste er die Show verlassen.

VNOW / Stefan Gregorowius Die "Das Supertalent"-Jury 2020

ActionPress Ilona Schulz-Baumgart im Jahre 1979

Getty Images Das Ehepaar Ilona Schulz-Baumgart und Klaus Baumgart

