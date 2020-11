Was für ein Auftritt von Rafael-Evitan Grombelka! Auch am heutigen Abend sorgt Das Supertalent wieder für Unterhaltung in den Wohnzimmern der Nation. Die begabten Künstler versuchen Dieter Bohlen (66) und seine Jurykollegen von ihrem Können zu überzeugen und geben alles dafür, dass am Ende vier grüne Haken über den Köpfen der Juroren aufblinken. Ein Teilnehmer bescherte Jury und Zuschauern jetzt aber einen ganz besonders emotionalen Moment. Der von Geburt an gehörlose Rafael-Evitan sang in Gebärdensprache und sorgte für Emotionen pur.

"Ich kann Musik zeigen durch Gebärdensprache", definiert der 35-jährige Kölner mithilfe einer Dolmetscherin seine besondere Gabe und performt auf der Bühne wie ein echter Profi. Der Musiker könne hohe und tiefe Töne spüren. Kein Wunder, dass bei diesem Auftritt kein Auge trocken bleibt. Komiker Chris Tall (29) ist so gerührt, dass ihm die Tränen nur so übers Gesicht fließen. "Du kommst hier auf diese Bühne und beweist, dass du alles schaffen kannst in deinem Leben, außer vielleicht hören [...]. Für mich bist du das Supertalent 2020!", gibt sich Chris hellauf begeistert und ringt um Fassung. Nach dem Auftritt muss er außerdem zugeben: "Dass mich jemand so berührt, hätte ich niemals gedacht." Geklatscht wurde für den Gebärden-Singer ebenfalls in Gebärdensprache.

Doch nicht nur Rafael und sein besonderes Talent haben Dieter, Bruce Darnell (63) und Co. in der heutigen Show begeistert – auch die etwas actionreicheren Auftritte haben es ihnen angetan. So wurden auch die vier Jungs der Springseil-Künstler-Gruppe DDF-Crew direkt in die nächste Runde geschickt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Chris Tall und Evelyn Burdecki bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Supertalent-Teilnehmer Rafael-Evitan Grombelka

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DDF-Crew bei "Das Supertalent"

