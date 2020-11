Für Calvin Kleinen hatte es die vierte Folge von Temptation Island V.I.P. in sich! Nachdem der Aachener bislang wohl nur von sich selbst gedacht hatte, dass es okay ist, fremdzuflirten, wurde ihm in der vierten Folge der Treuetestshow schmerzlich bewusst, dass auch seine Freundin Roxy nichts anbrennen lässt. Als er Aufnahmen seiner Partnerin sah, die sie eindeutig beim einen oder anderen Augenkontakt und sogar einem missglückten Kuss mit Verführer Jay zeigten, kam der Reality-Star mächtig in Rage. Bei Promiflash zeigt sich Calvin nun weiterhin extrem angepisst – für ihn aus gutem Grund!

"Ich habe rumgeschäkert, rumgealbert und ein bisschen Spaß gemacht", ordnet der Rapper sein eigenes recht offenes Verhalten in der Show ein, das sich von den Aktionen seiner Liebsten seiner Meinung nach deutlich unterscheidet. Inwiefern? "Bei Roxy war richtige Verlegenheit zu sehen und für mich sah es schon sehr innig und verliebt aus", ärgert sich Calvin.

Zwar dachte der Pumper nach den für ihn nervenaufreibenden Aufnahmen seiner Freundin nicht darüber nach, das "Temptation Island V.I.P."-Abenteuer zu beenden, "aber was Roxy betrifft, da habe ich wegen der anbahnenden Verliebtheit meine Bedenken, ganz klar."

