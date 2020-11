In der vergangenen Folge von Temptation Island V.I.P. musste Roxy heftige Bilder verkraften. Beim Lagerfeuer wurden der Influencerin zum ersten Mal Szenen ihres Partners Calvin Kleinen vorgespielt und der ließ es in der Männer-Villa schon am ersten Abend richtig krachen. Er wurde nicht nur angegraben, sondern auch von den Verführerinnen angefasst – zu viel für seine Partnerin! Mit Promiflash sprach Roxy über das Verhalten ihres Freundes.

Dass sich der Blondschopf so benehmen wird, damit hatte die dunkelhaarige Beauty nicht gerechnet. "Ich habe klar Angst davor gehabt, dass es so kommt. Aber ich war so felsenfest überzeugt, dass er es besser machen wird", betonte sie im Promiflash-Interview. Vor allem, da Calvin ihr immer wieder versichert habe, dass bei ihr alles anders sei und er nichts tun werde, was sie verletzten würde. "Da war ich wohl zu naiv", gab sie zu.

Doch was ging der Nürnbergerin besonders an die Nieren? "Am schlimmsten war es für mich, dass er nichts dagegen getan hat, als eine Frau in der Nähe seines kleinen Freundes rumfummelt", meinte Roxy und bezog sich damit auf die Szene, als eine Single-Lady Calvin in den Schritt gefasst hatte. Das Paar hätte vorher abgesprochen, dass so ein enger Körperkontakt ein absolutes No-Go sei. "Jetzt im Nachgang bin ich tatsächlich noch mehr geschockt, dass Calvin die erste Nacht mit vier Frauen im Bett geschlafen hat. Das bekam ich beim Lagerfeuer gar nicht zu sehen."

Alle Infos zu "Temptation Island V.I.P." auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Roxy, Teilnehmerin von "Temptation Island V.I.P." 2020

Anzeige

TVNOW Finnja, Calvin und Nadine, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Anzeige

TVNOW Roxy bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de