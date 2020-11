Hannah Wilhelm hat einen neuen Mentor bei The Voice of Germany! In der ersten Battle-Runde der Castingshow musste die Brünette am Sonntag gegen ihren Teamkandidaten Alessandro Pola antreten. Nach der Performance entschieden sich Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36) zwar für den Lehrer Alessandro – die 23-Jährige bekam jedoch von gleich drei Coaches einen Steal-Deal angeboten! Voller Freude ging die Münchnerin schließlich in das Team von Nico Santos (27). Etwa, weil dort auch ihr neuer Liebster Nico Traut ist? Darüber plauderte Hannah im exklusiven Promiflash-Interview.

Nach ihrem Steal-Deal waren Hannah und ihr Freund, den sie bei den Blind Auditions kennengelernt hatte, wieder vereint. Doch hatte ihre Entscheidung wirklich etwas mit ihrem Freund zu tun? "Das hatte tatsächlich nichts mit meinem Nico zu tun!", versicherte Hannah gegenüber Promiflash. Schon bei den Blind Auditions sei es ihr schwergefallen, sich gegen den "Rooftops"-Interpreten zu entscheiden, erklärte sie weiter: "Als er mich bei den Battles stealen wollte, wusste ich, dass das musikalisch und menschlich für mich die richtige Entscheidung war!"

Und auch Nico Santos freute sich, die Reise-Liebhaberin in seinem Team begrüßen zu dürfen: "Du hast eine unfassbare Stimme. Du bist eine Erscheinung, strahlst immer. Du gehörst auf die Bühne!", schwärmte er noch während der Show. Was meint ihr: Ist Hannah bei dem Popstar gut aufgehoben? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut und Hannah Wilhelm

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Alessandro Pola und Hannah Wilhelm in ihrem "The Voice of Germany"-Battle 2020

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Santos bei seinem "The Voice of Germany"-Debüt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de