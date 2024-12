Diese Kandidatin gewinnt "The Voice of Germany" 2024

Bei The Voice of Germany wurde heute Abend in der Live-Show der Sieger der diesjährigen Staffel gekürt. In drei spannenden Runden sangen sich die Finalisten in die Herzen der Jury und der Zuschauer. Mark Forster (41), Yvonne Catterfeld (45), Kamrad und Samu Haber (48) fieberten mit ihren Talenten Ingrid Arthur, Jenny Hohlbauch, Sebastian Zappel, Kathrin German, Emily König und Jennifer Lynn mit. Am Ende konnte sich Jennifer von Team Samu gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.

Im Finale der 14. Staffel begeisterten die sechs Kandidaten mit ihren berührenden Stimmen und emotionalen Auftritten. Zudem verzauberte jeder Finalist die Zuschauer mit einer eigenen Debütsingle. Jeder Coach unterstützte sein Team und trat gemeinsam mit diesem auf der Bühne auf. Einige prominente Gäste, darunter David Garrett (44) und Calum Scott, beeindruckten ebenfalls mit ihren Performances.

Dieses Jahr hatten Mark und Samu höhere Gewinnchancen mit ihren Teams. Beide zogen mit jeweils zwei Kandidaten in das Finale. Yvonne und Kamrad versuchten ihr Glück mit nur jeweils einem Finalisten. Die Anrufe der Zuschauer entschieden letztendlich, wer den Sieg mit nach Hause nehmen durfte. Zudem kämpften die Finalisten um einen Plattenvertrag und ein neues Auto.

Anzeige Anzeige

Joyn/Claudius Pflug Jennifer Lynn aus Team Samu

Anzeige Anzeige

Joyn / André Kowalski Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige