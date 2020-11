Hannah Wilhelm bekommt eine zweite Chance! Die The Voice of Germany-Teilnehmerin hat es nun schon bis in die Battles geschafft. Gemeinsam mit ihrem Konkurrenten Alessandro sang sie den Song "My Love Is Your Love" von Whitney Houston (✝48) – weiter kam sie mit dieser Performance zunächst aber nicht: Ihre Coaches Stefanie Kloß (36) und Yvonne Catterfeld (40) entschieden sich für Alessandro und somit gegen Hannah. Doch kaum wollte die 22-Jährige von der Bühne gehen, bekommt sie einen Steal Deal nach dem nächsten: Sie darf bleiben!

Sowohl Nico Santos als auch Mark Forster (37), Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) buzzerten nach dem Auftritt für die Brünette. Hannah ist also weiter und darf sich aussuchen, zu welchem Coach sie jetzt gehen möchte. "Du hast mit Herz gezeigt, wie du hier jeden erobern kannst, mit deinem Gesang", versuchte Rea sie zu überzeugen, in sein Team zu kommen. Doch auch Mark ist der Meinung, dass sie unter seinen Fittichen in der Show weit bringen würde. Letztendlich entschied sich die Kandidatin jedoch für Nico – immerhin hat er auch zuerst gebuzzert. "Du gehörst auf die Bühne und in mein Team", machte der Sänger klar.

Damit ist Hannah im gleichen Team wie ihr Freund Nico Traut. Die beiden lernten sich bei den Blind Auditions der Castingshow kennen und lieben. "Wenn sie lacht, geht die Sonne auf. Es wird nie langweilig mit ihr und mal ehrlich: Wie hübsch ist diese Frau?", schwärmte ihr Liebster im Promiflash-Interview.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Hannah Wilhelm bei der Blind Audition von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Nico Santos bei "The Voice of Germany" 2020

Anzeige

Instagram / hannahwilhelmofficial Hannah Wilhelm und Nico Traut, "The Voice of Germany"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de