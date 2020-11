Bei Temptation Island V.I.P. gibt Maria für Kandidat Calvin ordentlich Gas! Die Single-Dame, bekannt aus der diesjährigen Big Brother-Staffel, hat an dem vergebenen Aachener einen Narren gefressen und würde den Muskelprotz gerne für sich gewinnen. Roxy, Calvins Freundin, spielt für Maria dabei keine Rolle. Im Promiflash-Interview erzählt das Reality-Sternchen, wie das Verhältnis von ihm und Calvin in der Villa war.

"Ich kann von mir aus sagen, dass es zwischen mir und Calvin direkt harmoniert hat", erzählt die Hessin im Gespräch mit Promiflash. Maria sah Calvin quasi als ihr Eigentum an, wie sie in der Sendung sagte – deshalb kommt es immer wieder zu Eifersuchtsattacken bei der Südländerin, obwohl sie noch nicht einmal Calvins Freundin ist. Während der Show bekam Maria zudem immer wieder schöne Worte des Aacheners zu hören. "Ich habe mich immer sehr geschmeichelt gefühlt von seinen Komplimenten. Ich bezweifle, dass er Roxy auch so angehimmelt hat", beurteilt Maria die Situation im Interview.

Aufgrund ihres Angriffs-Verhaltens gegenüber ihrem "Honey", wie sie Calvin liebevoll nennt, gilt Maria in der diesjährigen Staffel als gefährlichster Single. "Ich sehe das als Kompliment", betont sie gegenüber Promiflash. Viele Zuschauer finden das Verhalten der alleinerziehenden Mama allerdings lächerlich.

TVNOW "Temptation Island V.I.P"-Verführerin Maria

TVNOW Calvin Kleinen und Maria Bell bei "Temptation Island V.I.P"

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Maria Bell

