Wie sah Sophia Vegas (33) eigentlich vor ihren diversen Beauty-Eingriffen aus? Diese Frage dürften sich schon viele Fans gestellt haben! Für den kurvenreichen Body, den sie heute hat, legte sich die Ex-Frau von Bert Wollersheim (69) zahlreiche Male unters Messer – so ließ sich Sophia unter anderem vier Rippen für ihre XXS-Taille entfernen, die Brüste vergrößern, die Nase machen, die Lippen aufspritzen und vieles mehr. Jetzt überraschte die Reality-TV-Darstellerin ihre Community mit einem seltenen Foto: Das zeigt, wie sie früher einmal ausgesehen hat!

Via Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Bild, das sie im Alter von 17 Jahren zeigt. Damals hatte sie noch ihre natürlichen dunklen Haare, eine andere Nase, andere Lippen und ihre natürliche Oberweite – auf den ersten Blick ist Sophia so nicht zu erkennen! Auf den zweiten Blick liefert ihre markante Augenpartie einen Hinweis. So oder so ist klar: Sophias Fans feiern ihr früheres Ich! "Oh, wie schön du da bist. Natürlich steht dir besser", betonte ein Abonnent in den Kommentaren.

Zu dem coolen Throwback-Bild schrieb Sophia in der Bildunterschrift: "Als ich 17 Jahre alt war, hatte ich den ersten Traum und die Idee, eines Tages in den Staaten zu leben. 16 Jahre später wurde mein Traum zur Wirklichkeit." Dass die Kurven-Queen heute mit ihrem Mann Daniel Charlier und ihrer gemeinsamen Tochter Amanda in den USA lebt, sei mehr, als sie sich je erhofft habe.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im Alter von 17 Jahren

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im September 2020

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel und ihrer Tochter Amanda

