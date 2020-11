Im Juni dieses Jahres gab Marina Hoermanseder ihren Fans eine zuckersüße Nachricht bekannt: Die beliebte Designerin und ihr Partner Paul Mehling hatten ihren ersten Nachwuchs erwartet. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit – die Blondine konnte ihre Tochter Lotti Zoé Miami auf der Welt willkommen heißen und ist seitdem völlig aus dem Häuschen. Doch nicht nur Marina ist super-happy: Im Netz gratulieren der frischgebackenen Mama viele Stars zur Geburt!

Neben Promis wie Fashion-Bloggerin Farina Yari alias Novalanalove, gratulierten auch Influencer wie Liz Kaeber (28), Clea-Lacy Juhn (29), Sarah Harrison (29) oder Fata Hasanović (25). Vor allem der Name von Marinas Töchterchen kommt bei den VIPs gut an. "Alles, alles Liebe. So ein süßer Name für eine bestimmt noch süßere Maus", schrieb unter anderem Model Mandy Bork. Aber auch Farina ist mehr als begeistert vom Vornamen der kleinen Maus: "Dieser Name ist so süß", kommentierte die Beauty begeistert.

Die Promiflash-Leser sind hingegen nicht ganz so verzaubert von der Namenswahl der Modeschöpferin. In einer Umfrage (Stand: 9. November, 23 Uhr) finden 882 von 1.444 Leser (61,1 Prozent) den Vornamen der kleinen Maus zu außergewöhnlich. 562 Fans (38,9 Prozent) sind der Meinung, dass Lotti Zoé Miami ein ziemlich entzückender Rufname ist.

Instagram / novalanalove Farina Yari alias Novalanalove

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder mit ihrem Freund Paul

