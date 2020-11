Marina Hoermanseder schwebt im absoluten Mama-Himmel! Seit vergangenen Juni ist es offiziell, dass die Designerin und ihr Partner Paul Mehling zum ersten Mal Eltern werden. Ihre Schwangerschaft verkündete die Modeschöpferin, als sie im fünften Monat war. Bereits am 26. Oktober war der Entbindungstermin, aber ihre Tochter ließ sich noch ein wenig Zeit. Am vergangenen Freitag war es nun endlich so weit: Marina konnte ihr Kind endlich in die Arme schließen – und gab der Kleinen einen durchaus ungewöhnlichen Namen!

Am Montagmorgen postete die Österreicherin ein Foto des Armes ihrer Tochter auf Instagram und kommentierte den niedlichen Schnappschuss mit den Eckdaten zur Geburt. Ihr Baby hört auf den klangvollen Namen Lotti Zoé Miami, wog nach der Entbindung 4.120 Gramm und war 56 Zentimeter groß. Auch der frischgebackene Papa postete schon das erste Bild mit seiner Tochter: Zusammen kuscheln die beiden auf dem Foto im Krankenhausbett. "Und nichts anderes zählt", schrieb er dazu.

Unter den Netz-Einträgen sammeln sich bereits die ersten Glückwünsche ihrer prominenten Freunde. Unter anderem kommentierte die Dragqueen Candy Crash (27): "Endlich! Ich freue mich so sehr für euch. Die wichtigste Frage ist allerdings: Was für Musik lief im Kreißsaal?" Diese und die Frage, wie lange sich Marina jetzt eine Mama-Auszeit gönnen wird, ließ sie bislang noch unbeantwortet. Klar ist jedoch, dass es sich bei Lotti um ein echtes Wunschkind handelt, wie Marina im Interview mit Bunte im Juni preisgab.

Getty Images Marina Hoermanseder im September 2020

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder mit ihrem Freund Paul

Getty Images Marina Hoermanseder, Mode-Designerin

