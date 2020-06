Sie wird schon bald Stift und Papier durch Windeln und Schnuller ersetzen! Marina Hoermanseder ist seit Jahren eine angesagte Designerin. Stars wie Lady Gaga (34), Rihanna (32) oder Kylie Jenner (22) sind Fans ihrer extravaganten Kreationen. Demnächst kommt auf die Blondine aber eine ganz neue Aufgabe zu – und die hat absolut nichts mit Mode zu tun: Marina wird zum ersten Mal Mutter!

Dies erzählte die kreative Unternehmerin im Interview mit Bunte. "Wir freuen uns riesig darauf, Eltern zu werden. Ich bin im fünften Monat, passe kaum noch in meine eigenen Entwürfe", plauderte Marina überglücklich aus. Am 26. Oktober ist der Geburtstermin – dies ist in Österreich Nationalfeiertag und auf das Datum ist die Modeschöpferin daher besonders stolz.

Doch kennt Marina schon das Geschlecht des Babys? Na klar! "Es wird ein Mädchen", gab sie preis. Die Modedesignerin und ihr Freund Paul können es kaum erwarten, in wenigen Monaten ihr Wunschkind in den Armen zu halten. Seid ihr von der Baby-News überrascht? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder mit ihrem Freund Paul

Matthias Nareyek/Getty Images for Der Berliner Salon Marina Hoermanseder im Juli 2018

Getty Images Marina Hoermanseder, Modedesignerin



