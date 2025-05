Kein Bock zu walken? Moritz sorgt für Entsetzen bei GNTM

Moritz hätte vor Designerin Marina Hoermanseder mal so richtig zeigen können, was er auf dem Kasten hat. Blöd nur, dass das Nachwuchsmodel in der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel da keine Lust drauf hat. Als Marina Moritz fragt, ob er mal für sie laufen könnte, winkt er nur ab. "Ja, nee, das will ich jetzt nicht." Die Designerin kann es nicht fassen. "Dann wissen wir ja, wer von mir nicht gebucht wird", empört sich die Österreicherin über Moritz, den auch kein bisschen das schlechte Gewissen zu packen scheint.

Moritz hat keine Lust, also darf Eliob stattdessen für Marina laufen. Auch er findet, dass sein Konkurrent sich total unprofessionell verhalten hat. "Sein Alter ist keine Entschuldigung für sein Verhalten. Ich als Designer würde mir dann auch denken: 'Magst du überhaupt Model sein?'", merkt er an. Auch sein Kollege Ray ist nicht begeistert, aber auch wirklich nicht überrascht: "Das war halt so ein typischer Moritz-Moment." Später ist dessen Verhalten immer noch Thema, vor allem bei Marina – die abermals das Gespräch zu ihm sucht. Doch der Blondschopf erklärt nur, dass er aktuell "sehr konzentriert und in sich drin" sei. Die Fashiondesignerin ist schon fast sprachlos darüber: "Also, das geht einfach nicht."

Die Zuschauer auf X reagieren gemischt auf Moritz' Verhalten. "Also Moritz geht mir ja mit seiner Null-Bock-Attitude oft auf den Senkel, aber dafür, dass er die Olle da vor den Kopf stößt, liebe ich ihn gerade sehr", findet beispielsweise ein User. Andere zeigen sich von Marina total genervt. "Ich würde bei der auch keinen Job machen wollen, also lass ihn in Ruhe, man", merkt ein Fan dazu an.

Timm, Michael / ActionPress Marina Hoermanseder, Designerin

Getty Images GNTM-Kandidat Moritz und Designer Danny Reinke bei der Berlin Fashion Week 2025

