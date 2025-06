Das sind Designerin Marina Hoermanseders Fashion-Vorbilder

Bei einem Paneltalk, der von Sky und Wow zur dritten Staffel von And Just Like That veranstaltet wurde, sprach Designerin Marina Hoermanseder über ihre ganz persönliche Sicht auf Fashion-Vorbilder. Im Gespräch mit der Moderatorin Lisa de Ruiter und im Beisein von Promiflash betonte Marina, dass sie jede ihrer Lebensphasen mit wechselnden Inspirationsquellen verbindet. "Sei das jemand aus meiner Familie, sei das wirklich jemand aus der Öffentlichkeit", erklärte sie. Dabei hob sie hervor, dass sie seltener Vorbilder im klassischen Sinne habe, sondern vielmehr Personen, die sie in bestimmten Momenten ihres Lebens inspirieren.

Marina äußerte, dass es ihr weniger darum gehe, ein Vorbild zu imitieren, sondern vielmehr, ihre eigene kreative Richtung zu entdecken: "Es funktioniert für mich meistens nicht, jemandem nachzueifern, weil es sowieso anders kommt und anders läuft." Für die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit sei es daher wichtiger, sich inspirieren zu lassen und dabei stets ihre eigene Identität bewahren zu können.

Marina Hoermanseder ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Entwürfe, die sie auch durch Auftritte wie beispielsweise bei "Germany's Next Topmodel" einem großen Publikum nähergebracht hat. Ihre Inspirationsquellen sind oft genauso bunt und vielseitig wie die Kreationen selbst. Jüngst feierte die 38-Jährige auf der Berlin Fashion Week ihr zehnjähriges Markenjubiläum mit einer farbenfrohen Lego-Modekollektion.

ProSieben Paris Hilton, Heidi Klum und Marina Hoermanseder

Getty Images Marina Hoermanseder, Modedesignerin

