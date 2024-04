Modelpotenzial: Das sind Marina Hoermanseders GNTM-Favoriten

Marina Hoermanseder ist mittlerweile ein fester Bestandteil von Germany's Next Topmodel. In den vergangenen Staffeln war die Designerin immer Gastjurorin und stattete die Models mit ihrer Mode aus. In der 19. Staffel der Castingshow dürfen erstmals Männer mitmachen. Im Promiflash-Interview verrät Marina, wer ihre Favoriten sind: "Bei den männlichen Models tue ich mir so schwer, weil ich sie alle megatoll finde. Bei den Frauen ist mir vor allem Lilli ans Herz gewachsen und aufgefallen, weil sie so eine ganz spezielle Aura hat."

Da Lilli einen besonderen Look habe, habe Marina sie mit dem Herz-Kleid ihrer Kollektion ausgestattet. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Österreicherin außerdem, bei welchen Kandidaten sie das größte Potenzial sieht, in der Modelwelt so richtig durchzustarten: "Also gerade so vom Walk her finde ich Aldin mega und Linus richtig gut. Auch Dominik fand ich richtig gut. Bei den Frauen finde ich wieder Lilli." Marina könne sich auch Stella für Beauty-Strecken gut vorstellen. "Ein bisschen ein reiferes Model, reiferes Gesicht und eben nicht so ganz Newcomer-Face, das finde auch toll", erklärt die Modedesignerin.

Bei Marinas Fitting kam es zu einem Missverständnis mit den GNTM-Zwillingen Luka und Julian. "So ganz der Stil, den wir sonst so tragen, ist es nicht" und "Ich finde es irgendwie witzig", reagierten die beiden auf die bunten Mäntel und Teddy-Oufits. Bei der 38-Jährigen kamen die Bemerkungen überhaupt nicht gut an: "Die lachen meine Kollektion aus. Die finden das offenbar lustig. Hey, das ist nicht lustig, das ist meine Mode."

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum, Kandidatin Lilli und Marina Hoermanseder

Instagram / julianandluka Julian und Luka, GNTM-Kandidaten

