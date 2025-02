Marina Hoermanseder feiert 10. Jubiläum mit Lego-Kollektion

Designerin Marina Hoermanseder hat auf der Berlin Fashion Week ihr zehnjähriges Markenjubiläum gefeiert. Die Österreicherin ließ es dabei richtig krachen: Die Models präsentierten ihre neueste Kollektion, die von einem echten Spielzeugklassiker inspiriert wurde – Lego. Mit dabei auf dem Laufsteg waren unter anderem Vivien Blotzki, Siegerin der 18. Staffel von Germany's Next Topmodel, TikTok-Star Helge Mark Lodder sowie Laura Schmitt, die Freundin des Fußballstars Dani Olmo (26).

Marina selbst zeigt sich überwältigt von dem Erfolg und teilt ihre Gefühle mit ihren Fans auf Instagram: "Wir haben heute mein neues zehnjähriges Jubiläum gefeiert – diese Kollektion ist eine Geburtstagsparty in sich und ich bin gerade so unendlich stolz." Die Kollektion überzeugte durch gewagte und kreative Designs, die Lebensfreude und Verspieltheit ausdrückten – Attribute, die Marina auch in den letzten Jahren zu einem internationalen Fashion-Phänomen gemacht haben. Die Geburtstagsshow war nicht nur eine Ode an ihre bisherige Karriere, sondern auch ein beeindruckendes Statement, wie vielfältig und originell Mode heute sein kann.

Die 38-Jährige ist bekannt dafür, modische Grenzen zu verschieben und mit ihren Entwürfen Neues auszuprobieren. Bevor sie ihre Karriere als Designerin startete, absolvierte sie ein Wirtschaftsstudium, entdeckte jedoch bald ihre Leidenschaft für die Modebranche. Ihre Liebe zu Extravaganz und weiblichen Formen brachte ihr in der Vergangenheit prominente Fans ein. Stars wie Lady Gaga (38) und Rihanna (36) trugen bereits ihre Kreationen. In Interviews zeigt sich Marina stets als lebenslustige Persönlichkeit, die Humor und eine unerschütterliche Energie in ihr kreatives Schaffen einbringt. Passend dazu schien auch diese Jubiläumsshow: ein lebendiges Fest für ihre einzigartige Handschrift in der Modewelt.

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

Inc-Coolpix Marina Hoermanseder im September 2022

