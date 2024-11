"Die Verräter": Marina Hoermanseder brauchte Psychologin

Marina Hoermanseder enthüllt, dass sie während der Dreharbeiten zur TV-Show Die Verräter psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat. Die Modedesignerin suchte am vierten Tag der Aufzeichnungen die Unterstützung der am Set verfügbaren Psychologin, nachdem sie starke Nervosität und Schlafprobleme entwickelt hatte. In einem Gespräch mit Jimi Blue Ochsenknecht (32) im "Aftershow"-Podcast auf RTL+ berichtete sie offen von ihren Erfahrungen und Ängsten während der Show, in der prominente Teilnehmer in einem spannenden Spiel um Vertrauen und Verrat gegeneinander antreten. Marina gab an, dass sie nachts nicht zur Ruhe kam und ständig über die Strategien in der Sendung nachdachte. "Ich habe nur in meinem Kopf gerechnet, wie eine Gestörte", erzählte sie.

Die zweifache Mutter habe jeden Tag notiert, wer wen gewählt habe, um für jedes mögliche Szenario am runden Tisch vorbereitet zu sein. Bereits am vierten Tag sei sie so nervös gewesen, dass sie nicht mehr essen konnte und mit Herzrasen aufwachte. "Ich dachte immer, ich bin hart und so, aber ich war so nervös", gestand sie. In ihrer Sorge, an einem Burnout zu leiden, habe sie die Psychologin um Hilfe gebeten, die sie schließlich beruhigen konnte. Die Psychologin habe zu ihr gesagt: "Dass du dir die Frage überhaupt stellst, heißt eigentlich, dass du gesund bist", was Marina sehr geholfen habe.

Trotz der enormen Belastung während der Show betont Marina, dass die Teilnahme ihr letztendlich gutgetan habe und sie viel über sich selbst lernen konnte. Gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht, der ebenfalls an "Die Verräter" teilnahm, zog sie ein positives Fazit: "Das hat echt Spaß gemacht, war aber auch echt hart", so Jimi. Marina, die für ihre extravaganten Modedesigns bekannt ist und schon Stars wie Lady Gaga (38) und Rihanna (36) ausgestattet hat, zeigte in der Show eine neue Seite von sich und konnte die Herausforderung als Verräterin meistern.

RTL Marina Hoermanseder, Designerin

RTL Maria Hoermanseder, Jimi Blue Ochsenknecht und Jessica Haller

