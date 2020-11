Salma Hayek (54) zeigt ihre wilde Seite! Die Schauspielerin begeistert ihre Fans immer wieder in großen Filmen wie "Frida", "Desperado" oder auch "Kindsköpfe" – und für ihre Projekte schlüpft die gebürtige Mexikanerin nicht nur in unterschiedliche Rollen, sie trägt auch immer wieder die verschiedensten Frisuren. Doch wie sehen ihre Haare eigentlich ganz natürlich aus? In den sozialen Medien setzte Salma ihre Mähne jetzt perfekt in Szene – und dabei präsentierte sie ihren Fans ihre wilden Naturlocken!

Auf einem Schnappschuss, den Salma vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlichte, fing sie einen zauberhaften Moment am Meer ein: Vor der traumhaften Kulisse wirbelt die 54-Jährige herum, flirtet mit der Kamera und wirft dabei ihr voluminöses Haar. Dabei trägt sie ihre lange Mähne offen und lockig – und das gefällt ihr Community offenbar besonders gut: "Wow, du bist so schön" oder auch "Du hast so wunderschöne lange Haare", ließen zwei Fans auf der Fotoplattform verlauten.

Doch diese wilde Mähne ist in Salmas Alltag keine Seltenheit – wie sie in einem Interview mit New York Times betonte: "Wenn ich nicht arbeite, trage ich meine Haare lockig und wild", verdeutlichte die "Frida"-Darstellerin und gab einen Einblick in ihre Beauty-Routine: "Ich verwende Haaröl, damit es sich nicht so kräuselt."

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Oktober 2020

Instagram / salmahayek Salma Hayek im Oktober 2020

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

