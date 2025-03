Kein Onlineshopping: Salma Hayek ist kein Fan der Technik

Salma Hayek hat verraten, dass sie der modernen Technik weitgehend den Rücken kehrt. In einem Interview mit Marie Claire enthüllte die 58-jährige Schauspielerin, dass sie weder einen Computer besitzt noch online einkauft. "Ich schreibe alles per Hand. Ich habe überall Papier", erklärte Salma (58) und fügte hinzu, dass sie ihr Handy ebenfalls nur selten benutzt. Auch das Bestellen von Essen im Internet kommt für sie nicht infrage, und von künstlicher Intelligenz hält sie ebenfalls wenig. "Die künstliche Intelligenz kennt mich nicht", betonte die Schauspielerin, die sich in ihrem Alltag bewusst für einen analogen Ansatz entscheidet.

Ihre Technologie-Abneigung hat Salmas beruflichen Erfolg keineswegs geschmälert. Die Schauspielerin arbeitet aktuell an ihrem ersten Film als Regisseurin, für den sie nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern den sie auch selbst mit ihrer Produktionsfirma Ventanarosa produziert. Über das Projekt, dessen Titel sie noch nicht verriet, sagte sie: "Es ist voller Überraschungen bis zum Schluss." Gleichzeitig sprach Salma über die Herausforderungen von Frauen in Hollywood. Sie kritisierte, dass oft männliche Kollegen für den Erfolg eines Films gelobt werden, während die Rolle der weiblichen Protagonistin herabgesetzt werde. "Die Frau ist einfach nur 'das Mädchen'", erklärte sie und bemängelte die fehlende Anerkennung.

Salma, die einst als sexy Latina berühmt wurde, beschäftigt sich heute zunehmend mit facettenreicheren Rollen. "Ich war früher das sexy Mädchen, aber zum Glück erlaubt mir mein Alter, andere Bereiche auszuloten", reflektierte sie im Interview. Gleichzeitig betonte sie, dass sie auch mit 58 Jahren ihre Sinnlichkeit genieße: "Ich bin immer noch sexy, und ich liebe das." Bereits seit ihrem Durchbruch in den 90ern kämpft Salma als Produzentin und Schauspielerin für mehr Gleichberechtigung in der Filmbranche. Mit ihren Prinzipien und ihrer Bodenständigkeit zeigt die gebürtige Mexikanerin, dass authentische Leidenschaft wichtiger ist als der digitale Fortschritt.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Filmproduzentin und Schauspielerin

JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Salma Hayek und ihr Mann François-Henri Pinault, 2024

