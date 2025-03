Salma Hayek spricht über das Älterwerden in Hollywood

Salma Hayek (58) hat nun offen über die Herausforderungen gesprochen, mit denen Frauen in Hollywood im Zusammenhang mit dem Älterwerden konfrontiert sind. Die Schauspielerin betonte in einem Interview mit der Zeitschrift Marie Claire, wie wichtig es ihr sei, gegen altersbedingte Diskriminierung und Sexismus in der Filmindustrie anzugehen. "Frauen sind nicht einfach nach einem gewissen Alter unwichtig", sagte Salma und rief dazu auf, diesen Kampf mit aller Kraft aufzunehmen. Sie selbst sei dankbar dafür, dass das Alter ihr ermöglicht habe, neue Seiten an sich zu entdecken: "Es gab eine Zeit, in der ich das sexy Mädchen war, aber Gott sei Dank hat mir das Alter die Möglichkeit gegeben, mich in anderen Bereichen zu entwickeln." Zugleich fügte sie hinzu: "Ich bin immer noch sexy und stehe dazu."

Dieses Statement reiht sich in eine wachsende Bewegung in Hollywood ein, die die Diskriminierung älterer Frauen ins Zentrum rückt. Filme wie "The Substance" mit Demi Moore (62) und "The Last Showgirl" mit Pamela Anderson (57) thematisieren nicht nur den oft problematischen Umgang mit Frauen im mittleren Alter, sondern ermöglichen den Stars zugleich ein Karriererevival. Auch prominente Kolleginnen wie Jennifer Lopez (55) und Angelina Jolie (49) haben in Interviews betont, welchen Reichtum das Leben mit zunehmendem Alter mit sich bringe. So erklärte Jennifer gegenüber Elle: "Mit mehr Erfahrung werden wir reichere Menschen und haben so viel mehr zu geben."

Salma, die mit Filmen wie "Frida" oder "Desperado" weltberühmt wurde, hat sich stets geweigert, in Stereotypen gepresst zu werden. Auch privat zeigt sich die Schauspielerin selbstbewusst und lebensfroh. Sie ist seit 2009 mit dem französischen Unternehmer François-Henri Pinault (62) verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat. Mit ihrer offenen Art und ihrem Kampf gegen Altersdiskriminierung inspiriert Salma nicht nur Frauen in Hollywood, sondern weltweit.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Salma Hayek und Francois-Henri Pinault

