Salma Hayek begeistert mit heißem Oben-ohne-Shooting

Salma Hayek (58) sorgt mit einem atemberaubenden Fotoshooting für die berühmte Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe für Aufsehen. Auf Instagram gewährte die Schauspielerin exklusive Einblicke hinter die Kulissen, in denen sie sich oben ohne zeigt: Liegend auf einem Tagesbett bedeckt Salma ihre Brüste lediglich mit den Händen und trägt als Schmuck nur eine dünne Goldkette und ihren Ehering. Das Shooting, das auf ihren Wunsch hin in ihrer Heimat Mexiko stattfand, kommentierte sie unter dem Beitrag: "Danke für einen der spaßigsten Shoots meines Lebens und dafür, dass ihr meinen Wunsch erfüllt habt, in meinem geliebten Mexiko zu shooten."

Das Fotoshooting hielt allerdings noch weitere Highlights bereit: In einem Bikini mit Zebramuster posierte Salma vor einer Leinwand, die später digital so bearbeitet wurde, dass sie zwischen echten Zebras zu stehen scheint. Ein anderer Clip zeigte sie, wie sie sinnlich durch den Sand krabbelt und von Wellen umspült wird. Unter den begeisterten Kommentaren prominenter Kolleg:innen wie Eva Mendes (51) hagelte es auch Komplimente ihrer Fans. Im Interview mit Sports Illustrated Swimsuit gestand Salma, niemals damit gerechnet zu haben, mit 58 Jahren in diesem Magazin zu erscheinen – ein Beleg dafür, wie sich die Welt verändert – etwas, das Salma selbst als "aufregend" bezeichnet.

Die Schauspielerin, die seit Jahren für ihre Energie und Ausstrahlung bewundert wird, zeigte sich dankbar, auch jenseits der 50 selbstbewusst und sinnlich auftreten zu können. "Es ist okay, vielleicht sogar cool, über 50 zu sein und sich nicht verstecken zu müssen", erklärte Salma stolz in dem Interview. Diese ungebrochene Lebenslust ist typisch für die gebürtige Mexikanerin, die neben ihrer Filmkarriere auch als Mutter und Geschäftsfrau überzeugt. Ihre Offenheit und positive Einstellung zur eigenen Körperlichkeit inspiriert viele ihrer Fans und zeigt, dass Alter keine Grenze sein muss.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, "Frida"-Darstellerin

Getty Images Salma Hayek bei den Wsj. Magazine Innovator Awards, Oktober 2024

