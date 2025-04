Salma Hayek zeigt stolz ihre grauen Strähnen auf Red Carpet

Salma Hayek (58) setzt ein Statement: Die Schauspielerin zeigte sich auf dem roten Teppich der elften jährlichen Breakthrough Prize in Los Angeles mit ihrer natürlichen Lockenpracht – inklusive grauer Strähnen! Salma scheute sich überhaupt nicht, die ergrauten Stellen an ihren Schläfen zu präsentieren. Aber auch ihr Outfit konnte sich sehen lassen: Die Hollywood-Beauty strahlte in einem schwarzen Maxikleid mit transparenten, voluminösen Ärmeln, wozu sie eine opulente goldene Kette mit Blumenanhänger trug. Ihren Look rundete sie mit dezentem Make-up und einem auffälligen roten Lippenstift ab.

Nach der glamourösen Veranstaltung teilte Salma ihre Eindrücke auf Instagram und betonte, wie geehrt sie sich gefühlt habe, an der Feier teilzunehmen. Besonders hervorgehoben wurde von der Filmbekanntheit ihre Sitznachbarin – die renommierte Wissenschaftlerin Huda Zoghbi, die für ihre Arbeit im Bereich der Neurowissenschaften bekannt ist. "Ich hatte die Ehre, an der Verleihung des Breakthrough Prize teilzunehmen, um die brillanten Köpfe der Wissenschaft zu feiern, die unsere Zukunft neu gestalten", schrieb sie begeistert zu ein paar Schnappschüssen des Abends.

Für Salma sind graue Haare mehr als nur ein Alterungsmerkmal. Die 58-Jährige bezeichnete sie in einem früheren Posting liebevoll als "weißes Haar der Weisheit". Schon seit Jahren teilt sie offen ihre Einstellung zu natürlicher Schönheit, dem Altern und altersbedingter Diskriminierung in Hollywood. "Frauen sind nicht einfach nach einem gewissen Alter unwichtig", betonte sie kürzlich im Interview mit Marie Claire und fügte hinzu: "Es gab eine Zeit, in der ich das sexy Mädchen war, aber Gott sei Dank hat mir das Alter die Möglichkeit gegeben, mich in anderen Bereichen zu entwickeln. Ich bin immer noch sexy und stehe dazu."

Getty Images Salma Hayek beim Breakthrough Prize im April 2025

Instagram / salmahayek Salma Hayek , Schauspielerin

