Sie nimmt sich selbst gern auf die Schippe – und das kommt an! Am 7. November hatte die tagelange Zitterpartie ein Ende: Joe Biden (77) gewann die US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump (74) und wird im kommenden Jahr das Amt als 46. Präsident der Vereinigten Staaten antreten. Voller Emotionen lag sich die Familie des Demokraten nach dessen Wahlsieg in den Armen – mit dabei auch seine Enkelinnen. Und eine von ihnen macht zur Zeit auch aus anderen Gründen das Web unsicher: Maisy Biden ist eine erfolgreiche TikTokerin!

Auf ihrem TikTok-Account postet die 18-Jährige regelmäßig lustige Videos für ihre über 130.000 Abonnenten. Dabei nimmt sich das Mitglied des Biden-Clans oft selbst nicht ganz so ernst. Maisy nimmt an verschiedenen TikTok-Challenges teil und zeigt sich dabei auch mal ganz ungeschminkt und mit lässigen Klamotten. Ihr erfolgreichstes Video wurde bereits über 1,5 Millionen Mal geklickt – darin feiert die Tochter von Hunter Biden den Aufstieg ihres Großvaters vom Vize Obamas (59) bis hin zum offziellen Präsidenten.

Doch nicht nur Maisy ist ein kleiner Social-Media-Star – ihre große Schwester Naomi Biden zählt auf Instagram über 100.000 Follower. Die älteste Enkelin des Politikers pflegt zudem eine ganz besondere Freundschaft: Naomi soll tatsächlich richtig gut mit Trump-Tochter Tiffany (27) befreundet sein!

Handout/DNCC via Getty Images Maisy Biden im August 2020

Getty Images Joe Biden und Enkelin Maisy Biden im Oktober 2020

Instagram / naomibiden Naomi Biden im Januar 2020

