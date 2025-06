Interview: Joe Biden bleibt trotz Prostatakrebs optimistisch

Joe Biden (82), der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, sprach am vergangenen Freitag, dem Memorial Day, in New Castle, Delaware, erstmals öffentlich über seinen Kampf gegen Prostatakrebs. Am Rande eines Gedenkgottesdienstes erklärte der 82-Jährige gegenüber Reportern, dass er sich "optimistisch" fühle, da die Behandlung des aggressiven Krebses voranschreite. Der Politiker, der sich zurzeit einer medikamentösen Therapie unterzieht, betonte, dass die Prognose ermutigend sei. "Nun, die Prognose ist gut, wissen Sie, wir arbeiten an allem, es geht voran. Ich fühle mich gut. Alle sind optimistisch", verriet er laut People und betonte: "Die Erwartung ist, dass wir das schaffen werden. Es ist nicht in den Organen, meine Knochen sind stark, es ist nicht durchgekommen. Ich fühle mich gut."

Bei Joe wurde eine aggressive Form von Prostatakrebs diagnostiziert, der sich auf die Knochen ausgebreitet hat. Joes aktueller Behandlungsplan sieht die Einnahme eines Medikaments für sechs Wochen vor, gefolgt von einem weiteren Präparat. Er fügte hinzu, dass er von einem führenden Chirurgen betreut wird, der selbst vor Jahrzehnten an derselben Krebsart erkrankt war. Gleichzeitig betonte der Ex-Präsident, dass der hormonempfindliche Charakter der Krankheit hoffnungsvoll stimme, was die Behandlung angehe.

Die Krebsdiagnose machte das Büro des Ex-US-Präsidenten bereits Mitte Mai öffentlich. Damals hieß es, der aggressive Tumor sei nach einer Untersuchung festgestellt worden, nachdem Joe über zunehmende Harnsymptome geklagt habe. In der offiziellen Mitteilung betonten die Ärzte, der Befund habe einen Gleason-Score von 9 ergeben – eine besonders schwere Form der Erkrankung. Trotzdem zeigte sich die Familie zuversichtlich. "Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht", teilte das Büro damals mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige