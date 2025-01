Joe Biden ist Urgroßvater: Naomi Biden hat ihr Kind bekommen

Naomi Biden, die älteste Enkelin von Präsident Joe Biden (82), hat am Mittwoch ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Nachricht verkündete der US-Präsident laut TMZ selbst während einer Pressekonferenz zu den verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Dabei betonte er sowohl die Gefahren der Brände für die betroffene Region als auch seinen persönlichen Grund zur Freude: "Aber die gute Nachricht ist, dass ich ab heute ein Urenkelkind habe." Naomi und ihr Ehemann Peter Neal begrüßten einen kleinen Jungen in ihrer Familie.

Die Schwangerschaft machte Naomi im November 2024 bekannt, als sie an ihrem Babybauch sichtbar stolz ein "Wir haben gewählt"-Sticker trug und das Foto auf Instagram teilte. Peter und Naomi hatten sich im Jahr 2018 über gemeinsame Freunde in New York kennengelernt. Im September 2021 machte der Jurist Naomi schließlich einen Antrag, bevor die beiden ein Jahr später während der Amtszeit ihres Großvaters im Weißen Haus heirateten. "Peter und ich sind endlos dankbar, dass wir unsere Hochzeit hier feiern durften", schrieb Naomi damals auf Twitter.

Naomi ist die Älteste von Hunter Bidens (54) fünf Kindern und wurde im Dezember 1993 geboren. Sie wuchs mit ihren Schwestern Finnegan und Maisy auf, nachdem ihre Eltern, Hunter und seine damalige Frau Kathleen Buhle, sich 2017 scheiden ließen. Heute lebt Naomi mit Peter im Glück auch als Ehepaar zusammen. Ihr Großvater Joe Biden hat wiederholt betont, wie wichtig Familie für ihn sei. Für den US-Präsidenten ist das jetzige Urenkelkind ein weiteres Kapitel in einer Familiendynamik, die trotz aller politischen Herausforderungen stets im Fokus bleibt.

Instagram / naomibiden Naomi Biden zeigt ihren Babybauch

Getty Images Joe Biden, Naomi Biden, Peter Neal und Jill Biden vor dem Weißen Haus, 2022

