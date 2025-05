Krebskampf: König Charles schickt Biden persönlichen Brief

König Charles III. (76) bringt seine Anteilnahme zum Ausdruck. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Joe Biden (82) an einer aggressiven Krebsform erkrankt ist. Kurz nach der Veröffentlichung der Diagnose landete bei dem ehemaligen US-Präsidenten ein persönlicher Brief des britischen Monarchen im Briefkasten. Der genaue Inhalt des Briefes ist nicht bekannt, allerdings soll Charles in seiner Botschaft sein Mitgefühl und seine Unterstützung ausgedrückt haben. Der 76-Jährige kann sich vermutlich nur zu gut in die Lage des Politikers hineinversetzen: Er selbst erhielt 2024 ebenfalls eine Krebsdiagnose.

Die Nachricht von Joes Erkrankung hat viele seiner Anhänger und Weggefährten erschüttert. Während sein Team keine weiteren Details über den aktuellen Gesundheitszustand des 82-Jährigen preisgab, äußerten sich Politiker und Personen des öffentlichen Lebens weltweit betroffen. Charles' Brief an Joe kommt nicht von ungefähr: Durch mehrere gemeinsame Treffen sollen die beiden eine freundschaftliche Verbindung aufgebaut haben. Wann genau beide Männer allerdings zuletzt persönlich miteinander gesprochen haben, ist unklar.

Charles musste sich Anfang 2024 einer Operation an seiner Prostata unterziehen. Nach dem Eingriff gab er bekannt, dass im Zuge seines Krankenhausaufenthaltes eine Krebserkrankung festgestellt wurde – jedoch handelte es sich hierbei nicht um Prostatakrebs, wie ihn Joe diagnostiziert bekommen hat. Seither befindet sich das Oberhaupt des britischen Königshauses in Behandlung. Charles' Therapie scheint zu fruchten: Er konnte im vergangenen Jahr trotzdem arbeiten und sogar mehrere Reisen antreten.

Getty Images Joe Biden und König Charles, Juli 2023

Getty Images König Charles im Mai 2025

