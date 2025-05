Mit Foto: Joe Biden meldet sich zu seiner Krebserkrankung

Joe Biden (82) hat sich erstmals öffentlich zu seiner kürzlich bekannt gewordenen Krebserkrankung geäußert. Auf X veröffentlicht der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill Biden (73) und der gemeinsamen Katze zeigt. Das Bild strahlt Ruhe und Optimismus aus, während Joe ein Lächeln zeigt, das von Zuversicht spricht. "Krebs berührt uns alle. Wie so viele von Ihnen haben auch Jill und ich gelernt, dass wir an den zerbrochenen Stellen am stärksten sind. Danke, dass Sie uns mit Liebe und Unterstützung aufrichten", schreibt er unter dem Beitrag. Seine Frau Jill wirkt auf dem Bild nachdenklich, doch auch sie zeigt ein leichtes Lächeln.

Die Diagnose einer besonders aggressiven Form von Prostatakrebs, die bereits Metastasen in den Knochen gebildet hat, sorgt in den Vereinigten Staaten für Wellen des Mitgefühls. Laut ABC News wurde die Krankheit entdeckt, als sich Joe wegen Problemen beim Wasserlassen untersuchen ließ. Jetzt wird geprüft, welche Behandlungsmöglichkeiten für ihn infrage kommen. Trotz der Ernsthaftigkeit der Krankheit gibt es Hoffnung: Die Krebszellen scheinen hormonempfindlich zu sein, was eine erfolgversprechende Therapie möglich macht. Mehrere Politiker, darunter Barack Obama (63) und Kamala Harris (60), äußerten sich öffentlich und zeigten sich zuversichtlich, dass Joe diese Herausforderung meistern wird.

Für die Familie kommen die schweren Nachrichten inmitten einer eigentlich glücklichen Phase. Noch im vergangenen November hatte Joes Enkelin Naomi mit einer freudigen Überraschung für Schlagzeilen gesorgt: Sie erwartet ihr erstes Kind und macht Joe damit bald zum Urgroßvater. Das verkündete der 82-Jährige selbst auf einer Pressekonferenz, bei der es eigentlich um die verheerenden Waldbrände in Kalifornien ging. "Aber die gute Nachricht ist, dass ich ab heute ein Urenkelkind habe", verriet er laut TMZ.

Getty Images Joe Biden im Januar 2025

Getty Images Joe Biden, Naomi Biden, Peter Neal und Jill Biden vor dem Weißen Haus, 2022