Das muss ein ganz schön heftiger Schock gewesen sein. Obwohl das Ex On The Beach-Finale bereits auf TVNOW zu sehen ist, flimmert im TV erst die achte Folge über die Bildschirme – und diese hält für die Kandidaten einige Überraschungen bereit. Mit einer hätte Kandidatin Walentina Doronina mit Sicherheit nicht gerechnet: Sie traf auf ihre erste große Liebe Christopher Baum. Wie sie damit umgegangen ist, hat sie Promiflash nun verraten.

Walentina gesteht Promiflash, dass sie absolut nicht damit gerechnet hätte, auf ihre verflossene Liebe zu treffen – im Gegenteil: "Mit der Zeit war ich mir sogar ziemlich sicher, dass kein Ex-Freund von mir reinkommen würde. Aber niemals hätte ich damit gerechnet, dass ich Baum ausgerechnet in einem TV-Format wiedertreffen werde", erzählt die Blondine. Das ehemalige Paar habe drei Jahre lang keinen Kontakt gehabt – außerdem sei Baum laut seiner Ex gar nicht der Typ für Reality-TV.

Kein Wunder also, dass die Fitness-Liebhaberin sich erst mal vor den Kopf gestoßen gefühlt habe: "Ich wollte am liebsten aufstehen und gehen, die Situation hat mich überfordert." Durch die Begegnung sei so manches wieder hochgekommen. "Das war sehr schlimm für mich", erinnert sich Walentina.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

