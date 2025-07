Hartes Training: So ernst nimmt Wale Doronina ihren Boxkampf

Walentina Doronina (25) lässt keinen Zweifel daran, wie ernst sie ihren bevorstehenden Boxkampf gegen Christin Okpara (29) nimmt. Am 4. Oktober treten die beiden Reality-TV-Stars beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in Oberhausen gegeneinander an. Die Vorbereitung auf dieses Duell verlangt Walentina alles ab. Im Promiflash-Interview betonte sie: "Ich trainiere wie eine Maschine – zweimal am Tag, sechs Tage die Woche." Dabei setzt sie auf strenge Disziplin: Sie konsumiert keinen Zucker und keine ungesunden Snacks, dafür viel Protein und Gemüse.

Hinter ihrer harten Vorbereitung steckt mehr als nur der Wunsch, körperlich fit zu sein. Walentina will im Ring ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und keine halben Sachen machen. "Ich gehe nicht in den Ring, um nett auszusehen – ich gehe rein, um abzuliefern", stellte sie gegenüber Promiflash klar. Dabei ist ihr wichtig, dass jeder Schlag sitzt. Ihre Aussage zeigt, dass sie bereit ist, alles zu geben, und unterstreicht, wie ernst sie diesen Kampf nimmt. Ihre intensive Trainingsroutine und eiserne Disziplin machen deutlich, wie groß ihr Ehrgeiz ist.

Walentina und Christin sind sich nicht gerade grün, was die Spannung bei den Zuschauern noch einmal steigern dürfte. Schon kurz nach der Bekanntgabe des Box-Duells zeigte Christin im Promiflash-Interview, wie sehr sie sich auf den Kampf gegen Walentina freut. "Wir haben jetzt die Option, uns legal auf die Fresse zu hauen. Ich warte seit zwei Jahren auf den Boxkampf – also Walentina, mach dich bereit", erklärte sie angriffslustig.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Wehnert, Matthias / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin