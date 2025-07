Boxkampf: Bleibt Walentina Doronina Zeit für Zweisamkeit?

Walentina Doronina (25) bereitet sich auf ihren mit Spannung erwarteten Boxkampf gegen Christin Okpara (29) vor. Die beiden Reality-Stars treten am 4. Oktober bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen in den Ring. Doch wie sieht es in dieser intensiven Trainingsphase mit der Zeit für Zweisamkeit aus? Die TV-Bekanntheit hat ihre Prioritäten klar gesetzt. "Ganz ehrlich? Der Boxkampf hat aktuell Priorität Nummer eins", gibt Walentina im exklusiven Interview mit Promiflash preis. Dennoch, ihren Partner beeindruckt das offenbar, denn sie fügt hinzu: "Mein Partner supportet mich zu 100 Prozent, und das ist sexy." Für romantische Dates bleibt da keine Zeit: "Jetzt wird geschwitzt, gekämpft und dominiert."

Ihre Vorbereitung auf das Event könnte kaum härter sein. Die 25-Jährige ist bekannt für ihre Entschlossenheit und beschreibt sich selbst als "High Energy, High Goals". Diese Einstellung passt zu ihrer Strategie: Disziplin und Fokus stehen an oberster Stelle. "Ich brauche keinen Kuschelkurs, ich brauche Fokus", erklärt sie weiter. Wer an ihrer Seite stehe, müsse eben mit ihrer Energie und Leidenschaft umgehen können. Ihre Aussage unterstreicht, dass sie keine halben Sachen mache – weder im Boxring noch in ihrer Partnerschaft. Ihr Kampfgeist scheint dabei nicht nur Teil ihres Trainings, sondern auch Teil ihrer Persönlichkeit zu sein.

Dass Walentina in dieser Form an den Start geht, ist kaum überraschend. Bereits vor dem großen Kampf sorgte die Reality-TV-Darstellerin mit ihrem rigorosen Training und ihrer konsequenten Ernährung für Schlagzeilen. Die Disziplin zahlt sich aus – sie trainiert täglich und verzichtet auf alles, was sie bremsen könnte. "Ich trainiere wie eine Maschine – zweimal am Tag, sechs Tage die Woche", erklärte die Blondine gegenüber Promiflash. Mit diesem eisernen Willen kämpft sie jedoch nicht nur gegen ihre Gegnerin, sondern beweist auch, dass sie in ihrem Leben die volle Kontrolle hat. Fans dürfen gespannt sein, ob sich diese Vorbereitung am Ende auszahlen wird.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

