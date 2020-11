Dieses Geständnis dürfte vor allem Walentina Doronina überrascht haben. In der aktuellen Folge von Ex on the Beach war es für die Blondine so weit: Ihr einstiger Partner Christopher Baum zog in die Villa ein. Die beiden hätten sich damals getrennt, weil Baum – wie er genannt wird – Wale betrogen haben soll. Da er ihre erste große Liebe war, ist sie deshalb am Boden zerstört gewesen. Jetzt gesteht Christopher aber: Er ist Walentina gar nicht fremdgegangen.

Der Blondschopf hatte zu Beginn ein Date mit Maddi und verriet der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin: "Ich habe halt gesagt, dass ich ihr fremdgegangen bin, obwohl ich es gar nicht getan hab.'" Er habe damals öfter versucht, mit ihr persönlich Schluss zu machen, Wale habe das aber nicht zugelassen. Sie wisse bis heute nicht, dass er nicht untreu war und das sei auch das letzte Mal gewesen, dass die einstigen Turteltauben voneinander gehört hätten. "Das ist heftig", reagierte sein Date auf diese Beichte.

Am Abend suchte Walentina dann das Gespräch mit ihrem Verflossenen, als er die Bombe über seine Untreu-Lüge platzen ließ: "Das habe ich nie getan", gestand er ihr. "Krass, das kann man mir doch nicht antun. Ich habe den Mann so geliebt. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig harter Schock", meinte die Blondine daraufhin sichtlich gekränkt. Doch damit ist das Thema nicht gegessen: In einem weiteren Gespräch unter vier Augen erklärte Wale unter Tränen, wie verletzt sie damals deshalb gewesen sei. "Ich weiß, aber für mich war das einfach zu viel Stress", erklärte Baum ihr seine Sichtweise.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW / Alexander Seelinger Der "Ex on the Beach"-Kandidat Christopher Baum

TVNOW Maddi und Baum bei "Ex on the Beach"

TVNOW Christopher Baum, "Ex on the Beach"-Kandidat

