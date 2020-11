Hat Andreas Gabalier (35) vielleicht schon bald wieder eine neue Frau an seiner Seite? Im November des vergangenen Jahres hatten traurige Neuigkeiten die Runde gemacht: Der Schlagerstar und Langzeitpartnerin Silvia Schneider (38) hatten sich getrennt. Kurz nach der Bekanntgabe zog sich der Sänger aus der Öffentlichkeit zurück, um wieder zu sich selbst zu finden. Rund ein Jahr später hat sich einiges getan: Andreas ist wieder offen für eine neue Beziehung!

"Ich möchte mich so gerne wieder verlieben", verriet Andreas in einem Interview mit Bunte. Obwohl den Musiker zahlreiche Liebesbriefe seiner weiblichen Fans erreichen, war seine Traumfrau bisher aber noch nicht dabei. Die traute Zweisamkeit scheint der gebürtige Österreicher jedoch sehr zu vermissen. "Auf Dauer ist es doch recht fad, so allein daheim, wenn man nur die Nachbarn ab und zu am Gartenzaun trifft", erklärte der Künstler seine aktuelle Situation.

Zu seiner Ex-Partnerin Silvia besteht dennoch ein gutes Verhältnis. "Natürlich hört man sich hin und wieder. Wir sind ja im Guten auseinandergegangen", plauderte Andreas kurz nach der damaligen Trennung gegenüber Bild aus. Ein mögliches Liebes-Comeback stand zu dieser Zeit allerdings nicht im Raum.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier, Musiker

Getty Images Andreas Gabalier und Silvia Schneider, Februar 2015

