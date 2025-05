Diese Musik-Stars sind Andreas Gabaliers größte Vorbilder

Andreas Gabalier (40), der österreichische Volks-Rock'n'Roller, hat stets eine klare Inspiration für seine energiegeladenen Auftritte: Niemand Geringeres als Tina Turner (✝83) und Bryan Adams (65) gehören zu seinen größten musikalischen Vorbildern. Besonders die unendliche Power, die Tina auf die Bühne brachte, beeindruckt ihn tief. "Diese unbändige Energie, von der Kette losgelassen werden und dann beim Publikum alles abzuliefern – das ist mein Anspruch", schwärmt der Sänger im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Gedanke, einmal mit der "Queen of Rock'n'Roll" gemeinsam auf der Bühne zu stehen, sei für ihn ein Lebenstraum geblieben, der sich leider nicht mehr erfüllen konnte.

Tina, die 2023 verstarb, bleibt für Andreas ein musikalisches Idol, das bis heute seinesgleichen sucht. Ihre einzigartige Bühnenpräsenz und ihr Temperament beeinflussen nicht nur seine Shows, sondern auch seine Sicht auf die Rolle eines Künstlers. Bryan hingegen beeindruckt ihn mit seiner markanten Stimme und zeitlosen Songs. Diese beiden Ikonen verkörpern für Andreas die Energie und Leidenschaft, die er selbst in seinen Konzerten vermitteln will. Für ihn ist klar: Solche Ausnahmetalente setzen Maßstäbe, an denen er sich gern orientiert.

Abseits der Bühne gilt Andreas als bodenständiger Naturliebhaber. In den Bergen seiner Heimat schöpft er Kraft, um danach mit voller Wucht auf die Bühne zurückzukehren. Nach einer bewusst gewählten Auszeit von mehreren Monaten, die er für sich und zum Entrümpeln seines Lebens nutzte, meldete sich der 40-Jährige erst kürzlich energiegeladen zurück. Kein Blitzlichtgewitter, keine TV-Studios – stattdessen Wald, Wiesen und Wanderstiefel. Nun steht mit seiner neuen Tournee "Ein Hulapalu auf uns" schon Andreas' nächster musikalischer Höhenflug bevor: Auftakt ist am 27. Juni in Mönchengladbach, das große Finale steigt am 31. Oktober in Wien.

Getty Images Andreas Gabalier, August 2019

Getty Images Andreas Gabalier, österreichischer Sänger

