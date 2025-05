Andreas Gabalier meldet sich nach monatelanger Pause zurück

Andreas Gabalier (40), der "Volks-Rock'n'Roller", hat sich nach einer langen Zeit der Stille bei seinen Fans zurückgemeldet. Seit Monaten war auf seinen Social-Media-Profilen kaum etwas Persönliches zu sehen – stattdessen gab es nur Tour-Zusammenschnitte und Gewinnspielankündigungen. In einem Interview mit Der Westen verriet der Sänger jetzt, warum das so war: Er gönnte sich die erste längere Auszeit nach 15 Jahren Karriere. Zwei Monate Heimaturlaub, ganz ohne Termine, Interviews oder TV-Auftritte, nutzte er zum Entrümpeln und zur Vorbereitung auf seine kommende Tournee "Ein Hulapalu auf uns", die am 27. Juni in Mönchengladbach startet und am 31. Oktober in Wien endet.

Während seiner Auszeit widmete sich Andreas vermehrt seinen Patenkindern, denen er dank der gewonnenen Zeit viele schöne Momente schenken konnte. "Meine kleine Patentochter, sie ist jetzt vier. Dann noch von meinem Patensohn, der ist fünf. Das sind die Kinder meiner ältesten Freunde", erzählte er. Außerdem ist er seit einem Jahr Firmpate der 15-jährigen Tochter seines damaligen Kindermädchens am Wörthersee. Mit den Kindern unternahm der Sänger eine Menge: Es ging zum Baden, Eis essen, Burger genießen, und auch ein paar Shoppingausflüge standen auf dem Programm. Besonders für seine lockere Art als Patenonkel – inklusive dem ein oder anderen Schabernack – scheinen ihn seine Schützlinge sehr zu schätzen.

Doch wie sieht Andreas die Möglichkeit, selbst einmal Vater zu werden? In dieser Hinsicht bleibt der charmante Sänger entspannt. Er erklärte, dass er die letzten 15 Jahre stark von seinem Erfolg vereinnahmt wurde und die Frage nach eigenen Kindern daher bisher hintangestellt habe. "Wenn die Zeit reif ist, wird es passieren", betonte er und ließ durchblicken, dass er sich keinen Druck macht. Seine Leidenschaft für die Musik steht für ihn weiterhin im Vordergrund, doch für seine Patenkinder nimmt er sich gerne Zeit.

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Getty Images Andreas Gabalier im Mai 2014

