Prinz Charles (71) stattet der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab! Der britische Thronfolger feiert am 14. November seinen großen Tag: Er wird bereits stolze 72 Jahre alt. Die Party im Buckingham Palace muss in diesem Jahr aber nicht nur wegen des Lockdowns ausfallen – sondern auch, weil der zweifache Vater gar nicht im Lande sein wird: Charles und seine Frau Camilla (73) fliegen nämlich nach Deutschland!

Wie Clarence House in einem offiziellen Statement bekannt gab, werden die Eheleute am kommenden Wochenende an den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag in Berlin teilnehmen. Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (64) werden die zwei bei einer Kranzniederlegung an der Neuen Wache dabei sein, wo Charles zudem eine Rede halten wird. "Der nationale Tag der Trauer wird sich in diesem Jahr auf die deutsch-britische Freundschaft konzentrieren, die in den 75 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewachsen ist", heißt es in dem Statement.

In Berlin dürften sich die royalen Turteltauben ganz gut auskennen: Schon 2019 jetteten Charles und Camilla nach Deutschland. Damals schlenderten sie mit Bürgermeister Michael Müller durch die Großstadt, besichtigten den Plenarsaal im Bundestag und statteten Steinmeier im Schloss Bellevue einen Besuch ab.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Juli 2020

Getty Images Prinz Charles im Jahr 2020

Getty Images Michael Müller, Prinz Charles und Herzogin Camilla

