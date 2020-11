Süße Worte von Rea Garvey (47)! Der Ire ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker und ein beliebter Coach bei The Voice of Germany, sondern auch liebender Ehemann und Familienvater: Seit mittlerweile 18 Jahren ist der ehemalige Reamonn-Frontmann mit seiner Frau Josephine verheiratet – und hat mit ihr eine Familie gegründet. Sein Privatleben hält der Rocker eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt machte der Sänger eine Ausnahme – und plauderte ganz offen über seine Beziehung!

"Ich glaube, meine Frau und ich führen eine ziemlich normale Ehe", erklärte der Songwriter im Interview mit red.. Obwohl die beiden schon seit knapp 20 Jahren ein Paar sind, sei auch ihre Verbindung nicht immer ganz so leicht. "Aber wir schaffen das, weil wir ehrlich sind. Und ich glaube, dass mir das wichtiger ist als alles andere!", schilderte Rea liebevoll.

Rea und Josephine lernten sich vor gut 20 Jahren kennen, als die Deutsch-Rumänin für das Management seiner Band arbeitete. In etlichen Telefonaten verliebte sich der Ire immer mehr in die schöne Brünette – und machte ihr schon beim zweiten Date einen Heiratsantrag. "Als ich Josephine kennengelernt habe, war es mir klar: Das ist die Frau für mich!", versicherte Rea vor Jahren bereits in einem RTL-Interview.

Rea Garvey beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2018

Rea Garvey mit seiner Ehefrau Josephine beim Bundespresseball in Berlin

Rea Garvey, Ex-Frontmann der Band Reamon

