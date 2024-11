Haarige Angelegenheit: So kam Rea Garveys Vokuhila zustande

Rea Garvey (51) hat mit einer radikalen Typveränderung für Aufsehen gesorgt. Bei dem YouTube Music Award Dinner in Berlin präsentierte sich der Sänger mit einer Vokuhila – einem Haarschnitt, der in den 80er-Jahren Kultstatus hatte und heute eher selten zu sehen ist, aber immer mehr in den Trend rückt. Im RTL-Interview verrät der irische Musiker nun, wie es zu seinem neuen Haarschnitt gekommen ist. Seine Frau habe ihm die Inspiration als Foto geschickt, bevor er zum Friseur gegangen sei. "Dann habe ich dem Friseur das Bild gezeigt, was meine Frau mir geschickt hat, und er meinte: 'Sicher?", erinnert sich Rea zurück.

Rea nimmt es mit seiner neuen Frisur ganz locker und pragmatisch. "Ich finde, du musst dich auch Sachen trauen", erklärt er gegenüber dem Sender und fügt gelassen hinzu: "Es wächst nach." Die Fans des "Halo"-Interpreten waren von Reas Typveränderung allerdings etwas irritiert. "Alles super – bis auf dein Haarschnitt", resümierte ein Nutzer auf dem Instagram-Account des The Voice of Germany-Coaches. Ein anderer schrieb: "Ich musste zweimal hinschauen, wo sind die schönen Haare hin?" Eigentlich ist der 51-Jährige nämlich für seine lange Haarpracht bekannt, die er vor seiner Typveränderung immer in einem Dutt zusammenband.

In der vergangenen Zeit überraschte Rea seine Fans aber nicht nur mit einer neuen Frise. Im September veröffentlichte er das Musikvideo zum Song "Halo" und stand für dieses gemeinsam mit seiner Tochter Aamor vor der Kamera. Der Promispross zeigte nicht nur erstmals sein Gesicht, sondern sang auch einige Background-Vocals ein. Die Entscheidung, sich nun in der Öffentlichkeit zu zeigen, lag wohl auch bei Reas Tochter. "Aamor ist kein Kind mehr, sie ist eine junge Frau und trifft ihre eigenen Entscheidungen", erklärte er gegenüber spot on news. In Zukunft wird man das Vater-Tochter-Gespann wohl noch häufiger sehen.

Getty Images Rea Garvey und seine Frau Josephine Garvey im Oktober 2022

Instagram / reagarvey Rea Garvey mit seiner Tochter Aamor

