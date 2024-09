Rea Garvey zeigt in neuem Musikvideo erstmals seine Tochter

Rea Garvey (51) hat sein neues Album veröffentlicht und bringt damit nicht nur frische Musik auf den Markt, sondern auch ein bewegendes Familienprojekt! Für das Musikvideo zum Titeltrack "Halo", das jetzt unter anderem auf YouTube veröffentlicht wurde, stand der 51-jährige Sänger zum ersten Mal gemeinsam mit seiner Tochter Aamor Garvey vor der Kamera. Die 19-Jährige hat aber nicht nur im Video mitgewirkt, sondern auch Background-Vocals eingesungen. Zudem ist die Tochter des The Voice of Germany-Coaches auf dem Albumtrack "I Give Up I Love You" als Duett-Gast vertreten.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärte Rea, warum er und seine Tochter nun vermehrt gemeinsam in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten. "Aamor ist kein Kind mehr, sie ist eine junge Frau und trifft ihre eigenen Entscheidungen", betonte Rea. Der Auftritt im Musikvideo und die Beiträge zum Album wurden auch von Mutter Josephine mit großer Freude aufgenommen. "Sie [Josephine] weinte vor Freude, als sie Aamor zum ersten Mal im Video und auf der Bühne in Wien sah", erinnerte sich der Sänger.

Rea geht schon seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Frau Josephine durchs Leben. Der "Supergirl"-Interpret und Josephine gaben sich 2002 das Jawort. In den Jahren darauf erblickten dann zwei Kinder das Licht der Welt – Tochter Aamor und ein weiteres Kind, über das öffentlich so gut wie keine Details bekannt sind. Gegenüber InTouch erklärte Rea vor einigen Jahren, wie er und seine große Liebe sich kennengelernt haben: "Ich wollte eigentlich mit ihrem Bruder sprechen, aber ihre Stimme war auf Anhieb total sympathisch und sexy."

Anzeige Anzeige

Instagram / reagarvey Rea Garvey mit seiner Tochter Aamor

Anzeige Anzeige

Getty Images Rea Garvey, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige