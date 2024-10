Palina Rojinski und Rea übernehmen "The Masked Singer"-Jury

Bei The Masked Singer muss das Rateteam herausfinden, welche Promis sich hinter den aufwendigen Kostümen verstecken. Nun verrät ProSieben, wer diese Aufgabe in der neuen Staffel übernimmt. Ab dem 23. November werden Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) in der Jury des Gesangswettbewerbs sitzen. Allerdings gibt es noch eine weitere Änderung: In den sechs Liveshows werden außerdem sechs weitere Duos versuchen, die Gesangstalente zu entlarven. Der Moderatorin und dem Sänger muss es also gelingen, sich dabei besser anzustellen als das konkurrierende Team.

Moderiert wird die Show wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (54), der sich auf das neue Konzept freut. "Palina und Rea sind natürlich geballte Ratepower, aber auch unsere Gästeteams sind alle sehr ehrgeizig. Das wird ein schöner Fight um die meisten Enttarnungspoints. Ich freue mich drauf!", erklärte er in der Pressemitteilung des Senders. Die Zuschauer dürfen sich zum Auftakt über ein besonderes Highlight freuen: Die ersten beiden Folgen werden direkt hintereinander am 23. und 24. November ausgestrahlt.

Den Sieg der vergangenen Staffel konnte sich Mirja Boes (53) sichern. Die Komikerin trat als Floh an und setzte sich im Finale gegen Heiko (25) und Roman Lochmann (25) durch. Gegenüber Promiflash berichtete sie nach ihrem Sieg, dass sie selbst gerne in der Jury sitzen würde. "Klar, ich warte auf die Einladung!", machte die Schauspielerin deutlich. Während der Dreharbeiten habe sie sich sehr bemüht, niemandem von ihrer Identität wissen zu lassen: "Die Kinder musste ich anlügen. Das tat mir schon ein bisschen leid!"

Getty Images Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Mirja Boes bei "The Masked Singer"

