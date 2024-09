Rea Garveys Fans sind von seiner Vokuhila-Frisur irritiert

Rea Garvey (51) widmete seinen neuen Song "Halo" einer ganz besonderen Person: seiner Tochter Aamor. Für diesen präsentierte sie sich zum allerersten Mal öffentlich – im dazugehörigen Musikvideo sowie auf einigen aktuellen Fotos auf dem Instagram-Kanal des Sängers. Reas zahlreiche Fans freuten sich zwar wahnsinnig über seine neue Musik und darüber, dass er seine Tochter öffentlich zeigt, doch statt des Songs wurde vor allem der Vokuhila des Musikers unter dem Beitrag thematisiert. Obwohl er die Frisur schon seit einigen Monaten trägt, irritiert er damit noch immer seine Fans. Einer von ihnen betonte: "Alles super – bis auf dein Haarschnitt!"

Seine treuen Anhänger kennen und lieben den Star seit seiner Zeit als Reamonn-Frontmann. Damals war er noch mit langen Haaren und gepflegtem Bart unterwegs. Seit gut einem halben Jahr trägt er nun diese neue, etwas gewöhnungsbedürftige Frisur, die von Anfang an zu Diskussionen führte. So fragte ein Fan unter dem Post, auf dem der Look erstmals zu sehen war: "Was zur Hölle ist denn mit deinen Haaren passiert?" Ein weiterer Fan formulierte eher diplomatisch: "Ich glaube, es gibt niemanden, dem das wirklich steht."

Ganz abgesehen von seinem umstrittenen Stil, feierte der Künstler in der Vergangenheit zahlreiche große Erfolge als Sänger sowie in verschiedenen Fernsehformaten. So saß er mehrere Jahre in der beliebten Castingshow The Voice of Germany als Coach auf dem roten Sessel und für gewöhnlich neben Ruth Moschner (48) als gesetztes Mitglied im Rateteam von The Masked Singer. In der vergangenen Staffel der Ratesendung war er aber nicht an Bord. Seine Fans wünschten sich den gebürtigen Iren auf Social Media daraufhin aber sofort wieder in seiner Rolle zurück!

Getty Images Rea Garvey, Sänger

ProSieben / Willi Weber Rea Garvey, Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

