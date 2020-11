Das hören ihre Fans mit Sicherheit nicht so gern! In wenigen Wochen beginnt für Sarah (29) und Dominic Harrison (29) das nächste Abenteuer. Gemeinsam mit ihren Töchtern wandern sie nach Dubai aus – und das sogar schon Anfang Dezember. Bis es so weit ist, müssen allerdings noch zahlreiche Punkte von der To-do-Liste abgearbeitet werden. Und um sich voll und ganz den Vorbereitungen zu widmen, kündigt Sarah ihrer Community jetzt an, auf ihrem Kanal etwas kürzertreten zu wollen.

Über 2,6 Millionen Abonnenten lieben die täglichen Instagram-Storys der YouTuberin – doch in nächster Zeit werden sie wohl oder übel auf die witzigen Familienclips der quirligen Blondine verzichten müssen. "Ich gönne mir mal zwei bis drei Tage eine Storypause. Es ist so viel zu tun", erklärt sie ihren Followern am Samstag. Komplett auf Harrison-Content müssen die User aber zum Glück nicht verzichten. Denn trotz der angekündigten Auszeit repostet Sarah zumindest die eine oder andere Story von ihrem Mann Domi auf ihrem Kanal.

Bereits die vergangenen Wochen hat das Paar damit verbracht, zahlreiche Kisten zu packen – ein Großteil ihrer Sachen ist sogar schon auf dem Weg nach Dubai. Auch die Einrichtung des neuen Hauses kostete Sarah und Domi in letzter Zeit reichlich Nerven. Denn nachdem sie im Oktober ihr neues Zuhause gefunden haben, waren sie selbst nicht mehr vor Ort, um es zu möblieren. Dank zahlreicher Videocalls und Einrichtungsexperten in Dubai geht aber auch das langsam voran.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla in München im Oktober 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / team.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

