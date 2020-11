Bei Anahita Rehbein jagt ein Highlight das nächste! Die ehemalige Miss Germany und ihr Partner Jörg Echtermann haben sich erst im August das Jawort gegeben. Aufgrund der aktuellen Lage feierten sie nur im engsten Kreis im Cannstatter Rathaus. Und wie jetzt bekannt wird, hatten die Frischvermählten schon damals ein zuckersüßes Geheimnis, denn: Anahita hat nun verkündet, dass sie und ihr Schatz ihre Ehe mit einem ersten gemeinsamen Nachwuchs krönen.

Das gab die 26-Jährige auf ihrem Instagram-Profil bekannt – und zwar mit einem Foto, auf dem man schon einen deutlichen Babybauch erkennen kann. Ihr schlichter Kommentar zu dem Beitrag: "1 + 1 = 3". Und als sei das noch nicht deutlich genug, versah sie den Post auch noch mit den Hashtags #family, #pregnant und #12ssw. Damit ist klar, die werdende Mama hat nun schon fast das erste kritische Trimester überstanden.

Schon vorab kündigte Anahita in ihrer Story an, dass es Neuigkeiten gibt, die sie nun endlich auch mit ihren Followern teilen wolle. "Ich habe in den vergangenen Wochen versucht, es zu verheimlich. Aber langsam geht das nicht mehr. Und ich freue mich auch schon, euch dann mitnehmen zu können in der kommenden Zeit", schwärmte sie. Ihre Community kann sich offenbar also auf jede Menge weitere Schwangerschafts-Updates gefasst machen.

Getty Images Anahita Rehbein bei einem Event in München

Instagram / anahitarehbein Jörg Echtermann und Anahita Rehbein

Instagram / anahitarehbein Anahita Rehbein, Model

